كيف كانت ردّة فعل بايدن على "هجوم حلب"؟

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن هجوم المسلحين في حلب فاجأ إدارة الرئيس جو بايدن.

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وأكّد المسؤول الأميركيّ أنّ "الولايات المتحدة لم تكن متورطة في هجوم حلب".ويأتي تصريح المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس"، بينما لم تصدر إدارة بايدن أو الخارجية الأميركية أي تعليق حتى اللحظة على أحداث حلب. (روسيا اليوم)