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كيف كانت ردّة فعل بايدن على "هجوم حلب"؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:27
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن هجوم المسلحين في حلب فاجأ إدارة الرئيس جو بايدن.
 
 
وأكّد المسؤول الأميركيّ أنّ "الولايات المتحدة لم تكن متورطة في هجوم حلب".
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ويأتي تصريح المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس"، بينما لم تصدر إدارة بايدن أو الخارجية الأميركية أي تعليق حتى اللحظة على أحداث حلب. (روسيا اليوم)
 
 
 
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