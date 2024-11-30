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عربي-دولي

بِشأن وقف الحرب في غزة... هذا ما كشفه قيادي في "حماس"

Lebanon 24
30-11-2024 | 07:50
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أكد القيادي في حركة  "حماس" سهيل الهندي اليوم السبت في إفادة صحفية، أن الحركة منفتحة على الحوار والتفاوض مع كافة الجهات لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الهندي: " نتواصل مع المصريين وأشقاء في دول عربية على أساس الثوابت التي حددتها الحركة بهذا الصدد، لن نتنازل عن شروط انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم". (روسيا اليوم)
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