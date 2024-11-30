اليونيسف: وقف إطلاق النار بالسودان أمر بالغ الأهمية لسلامتهم

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت، إن "أطفال السودان يعانون في خضم الحرب الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".وكتبت اليونيسف، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، "في خضم الحرب الدائرة في السودان، يعاني الأطفال من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض".وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها "تعمل مع شركائها على توفير الإمدادات المنقذة للحياة بالسودان، بما في ذلك الأغذية العلاجية الحيوية والمياه واللقاحات".وشددت أن "وقف إطلاق النار بالسودان أمر بالغ الأهمية لسلامتهم".اليونيسف سلطت الضوء على أن "أطفال السودان يعانون في خضم الحرب الدائرة من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض". (الأمراض)