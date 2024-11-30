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عربي-دولي

كسوف للشمس قريباً... متى يحدث وأين يمكن رؤيته؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:30
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يعد كسوف الشمس ظاهرة فلكية شائعة حيث يصطف القمر بين الأرض والشمس إما بشكل كامل أو جزئي، فلا يعد الحدث الفلكي مجرد مشهد بصري ولكنه يحمل أيضًا أهمية ثقافية وعلمية وفلكية في أجزاء مختلفة من العالم.
وكشف تقرير عن مواعيد وأماكن حدوث كسوف الشمس خلال عام 2025 ، فمن المتوقع أن يحدث أول كسوف شمسي في 2025 في تاريخ 29 أذار، خلال 08:50 صباحًا – 12:43 ظهرًا بتوقيت غرينتش، في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأميركا الجنوبية والمحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي.
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ومن المتوقع أيضا أن يحدث ثاني كسوف للشمس في 2025، في تاريخ 21 أيلول، خلال 5:29 مساءً – 9:53 مساءً بتوقيت غرينتش، في أستراليا والقارة القطبية الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.
وأكد تقرير أن الكسوف الجزئي للشمس الذي سيحدث في 29 أذار 2025، سيكون مرئيًا في أجزاء من أوروبا، والأجزاء الشمالية من آسيا، وشمال وغرب أفريقيا، ومعظم أمريكا الشمالية، والأجزاء الشمالية من أمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي ومنطقة القطب الشمالي.
كما أن الكسوف الشمسي الجزئي سيكون مرئيًا في برمودا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة والمغرب وإسبانيا وجرينلاند وأيرلندا وفرنسا وجزيرة مان والمملكة المتحدة وأيسلندا وبلجيكا وهولندا وجزر فارو وألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وروسيا، لكنه لن يكون مرئيًا لأولئك الذين يعيشون في الهند.
على غرار الكسوف المذكور أعلاه، فإن الكسوف الذي سيحدث في أيلول سيغطي الشمس جزئيًا في الأجزاء الجنوبية من أستراليا والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقارة القطبية الجنوبية.
وتشمل بعض البلدان والمناطق التي ستشهد الكسوف الجزئي للشمس توفالو وتوكيلاو وواليس وفوتونا وساموا وساموا الأمريكية وفيجي في اليابان وتونجا ونيوي وتاهيتي وبولينيزيا الفرنسية وجزر كوك وفانواتو وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا وأستراليا وماكموردو في القارة القطبية الجنوبية. ومثله كمثل الكسوف السابق، لن يكون هذا الكسوف مرئيًا من الهند أيضًا. (اليوم السابع)
 

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