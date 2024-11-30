Advertisement

إقتصاد

روسيا ترفع الحظر على صادرات البنزين عن المنتجين

Lebanon 24
30-11-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1286165-638685776934069083.jpg
Doc-P-1286165-638685776934069083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الحكومة الروسية إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين لكنها مددت القيود حتى 31 كانون الثاني 2025 على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفيني سابقا، ولا الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.
Advertisement

وقالت الحكومة في بيان "تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الموازية". (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:13 | 2024-11-30
13:04 | 2024-11-30
13:00 | 2024-11-30
12:38 | 2024-11-30
12:29 | 2024-11-30
12:17 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24