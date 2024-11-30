روسيا ترفع الحظر على صادرات البنزين عن المنتجين

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قالت الحكومة الروسية إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين لكنها مددت القيود حتى 31 كانون الثاني 2025 على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفيني سابقا، ولا الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.وقالت الحكومة في بيان "تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الموازية". (سكاي نيوز)