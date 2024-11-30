تركيا تتوقع ارتفاع دخلها القومي لـ1.3 تريليون دولار

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تتوقع أن يرتفع الدخل القومي للبلاد إلى تريليون و331 مليار دولار بحلول نهاية 2024.وأضاف أردوغان خلال مشاركته في فعالية اقتصادية في إسطنبول، أن نصيب الفرد من الدخل القومي سيرتفع إلى 15 ألفا و551 دولارا بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو دون انقطاع منذ 17 ربعا. (سكاي نيوز)