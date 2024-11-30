مقتل رئيس فرع عسكري خلال الاشتباكات في سوريا.. من هو؟

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أعلن عن مقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب، اللواء أحمد خضر العلي، خلال هجوم التنظيمات المسلحة السورية على المدينة.وجاء ذلك بحسب نعي تم نشره من قبل ذويه، والذي ذكر فيه أنه قتل في مدينة حلب، الجمعة. (سكاي نيوز)