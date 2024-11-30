Advertisement

عربي-دولي

مقتل رئيس فرع عسكري خلال الاشتباكات في سوريا.. من هو؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1286189-638685839438202926.jpg
Doc-P-1286189-638685839438202926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن عن مقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب، اللواء أحمد خضر العلي، خلال هجوم التنظيمات المسلحة السورية على المدينة.
وجاء ذلك بحسب نعي تم نشره من قبل ذويه، والذي ذكر فيه أنه قتل في مدينة حلب، الجمعة. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي: مقتل "والي العراق" في تنظيم الدولة الإسلامية
lebanon 24
30/11/2024 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية يؤكد مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار
lebanon 24
30/11/2024 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": بلينكن اتصل برئيس الوزراء القطري بشأن مقتل السنوار والمفاوضات بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
30/11/2024 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير "الشاباك" يزوران مكان مقتل السنوار
lebanon 24
30/11/2024 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مقتل

رئيس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:13 | 2024-11-30
13:04 | 2024-11-30
13:00 | 2024-11-30
12:38 | 2024-11-30
12:29 | 2024-11-30
12:17 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24