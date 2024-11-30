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عربي-دولي
الجيش السوري ينفي تقارير عن انسحاب قواته من حماة: جاهزون للقتال
Lebanon 24
30-11-2024
|
11:40
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أكد الجيش السوري في بيان رسمي أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول انسحاب قواته من مواقعها في الريفين الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.
وأوضح البيان أن القوات لا تزال متمركزة في مواقعها وتتمتع بجاهزية كاملة للتصدي لأي هجوم محتمل في المنطقة.
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وأشار الجيش إلى أن الطيران السوري بالتعاون مع الطيران الروسي يواصل تنفيذ غارات جوية تستهدف تجمعات من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في إطار العمليات العسكرية المستمرة بعد تمكّن فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب البلاد، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات.
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