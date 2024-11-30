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بعد غارة إسرائيلية قتلت موظفيها.. "وورلد سنترال كيتشن" تعلن تعليق عملياتها في غزة

Lebanon 24
30-11-2024 | 12:17
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أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة تعليق عملياتها في غزة بعدما أصابت غارة جوية إسرائيلية مركبة تقل موظفيها.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل مسلحا شارك في هجوم السابع من تشرين الاول 2023 على إسرائيل، مشيرا إلى أنه كان يعمل لدى مؤسسة وورلد سنترال كيتشن في غزة، دون أن يقدم أي دليل.
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وذكرت المؤسسة الخيرية، في بيان: "نشعر بالحزن لمشاركتنا خبر تعرض مركبة تقل زملاء في المطبخ المركزي العالمي لغارة جوية إسرائيلية في غزة".
 
وتابعت: "لا علم لنا بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم 7 تشرين الاول 2023 على إسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الحالي، نعمل بمعلومات غير كاملة ونسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من التفاصيل".

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة من موظفي المؤسسة قُتلوا عندما استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة مدنية في خان يونس جنوب القطاع. (سكاي نيوز)
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