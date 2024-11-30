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وفد من حماس برئاسة الحية في القاهرة

Lebanon 24
30-11-2024 | 12:38
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، إن وفداً قيادياً برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية وصل بعد ظهر السبت إلى القاهرة لإجراء مباحثات تتعلق بأفكار جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
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وقال الحية: "وصل الوفد القيادي برئاسة خليل الحية بعد ظهر اليوم إلى القاهرة تلبية لدعوة من مصر لمناقشة جملة من الأفكار والاقتراحات الجديدة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى".

وأضاف أن الوفد "سيعقد عدة لقاءات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد ومسؤولي ملف الوساطة" مع إسرائيل "لمناقشة جملة أفكار جديدة لبلورة اقتراح حول وقف الحرب وتبادل الأسرى".

وشدد على أن حماس "منفتحة على مناقشة كل الأفكار والاقتراحات التي تقود لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وصفقة جادة لتبادل الأسرى". (العربية)
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