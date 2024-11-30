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عربي-دولي

عن آخر التطورات بعد الهجوم الواسع.. الدفاع السورية تصدر بيانا جديدا

Lebanon 24
30-11-2024 | 13:13
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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية.

وجاء في البيان: "في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة، تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي".
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وأضاف: "نؤكد أن قواتنا المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية".

وكان قد أكد الجيش السوري أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول انسحاب قواته من مواقعها في الريفين الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.

وأوضح أن القوات لا تزال متمركزة في مواقعها وتتمتع بجاهزية كاملة للتصدي لأي هجوم محتمل في المنطقة.
 
وأشار الجيش إلى أن الطيران السوري بالتعاون مع الطيران الروسي يواصل تنفيذ غارات جوية تستهدف تجمعات من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في إطار العمليات العسكرية المستمرة بعد تمكّن فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب البلاد، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات.
 
 
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