بعد التطورات الاخيرة في سوريا.. اتصال بين الأسد والسوداني

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وقالت الرئاسة السورية في بيان: "بحث الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية".وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني أكّد خلال الاتصال أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".