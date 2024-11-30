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عربي-دولي

لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.. جولة إقليمية لعراقجي

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:42
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي، سيصل إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأحد، ضمن جولة إقليمية تشمل تركيا لبحث تطورات الأوضاع في حلب وإدلب شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن "وزير الخارجية عباس عراقجي يزور دمشق غدًا ومن ثم يغادر إلى أنقرة الاثنين ضمن جولة إقليمية".
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وأضاف بقائي: "سيتوجه عراقجي قريبًا إلى عدة دول في المنطقة لبحث القضايا الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة في سوريا، مبينا أنه سيسافر إلى أنقرة ومن ثم إلى وجهة أخرى"، من دون توضيح الدول المقبلة التي سيزورها عراقجي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعرض القنصلية الإيرانية في مدينة حلب شمال سوريا لهجوم من قبل المسلحين السوريين المعارضين.

وقال بقائي في بيان صحفي، إن إيران " تدين قيام بعض العناصر الإرهابية بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في حلب"، مشيرًا إلى أن "أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني في قنصلية إيران بحلب بصحة جيدة".

وأضاف بقائي: "إن أحكام اتفاقية 1963 تحظر أي هجوم على المباني القنصلية"، مؤكدًا أن انتهاك هذه الاتفاقية "لا يقبله أي شخص أو مجموعة أو حكومة". (ارم نيوز)
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