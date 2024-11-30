أوّل تعليق لبشار الأسد بعد اندلاع المواجهات في سوريا.. إليكم ما قاله

أجرى الرئيس بشار الأسد والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعدداً من الملفات الإقليمية.
الرئيس الأسد شدد خلال الاتصال على أن سوريا مستمرة في الدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم".
أضاف:" سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".
وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف"، مُشددًا على موقف بلاده "الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".
وكان قد بحث الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "بحث الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية".
وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني أكّد خلال الاتصال أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".