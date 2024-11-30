أوّل تعليق لبشار الأسد بعد اندلاع المواجهات في سوريا.. إليكم ما قاله

أجرى الرئيس بشار الأسد والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعدداً من الملفات الإقليمية.

الرئيس الأسد شدد خلال الاتصال على أن سوريا مستمرة في الدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم".

Advertisement

أضاف:" سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

وأكد الشيخ محمد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف"، مُشددًا على موقف بلاده "الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".