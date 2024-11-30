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عربي-دولي

حقائق مُثيرة.. هذا ما سيحصل في حال استخدمت أميركا قنبلتها النوويّة

Lebanon 24
30-11-2024 | 15:12
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قيمت مجلة "نيوزويك" الأميركية عواقب توجيه الولايات المتحدة ضربة نووية ضد عواصم روسيا والصين وكوريا الشمالية بالقنبلة النووية الحرارية B83، وهي الأكبر في ترسانتها العسكرية.

وأشارت المجلة إلى أنه نتيجة لمثل هذه الضربات في موسكو، سيموت ما يقرب من 1.4 مليون شخص، وسيصاب 3.7 مليون آخرين، وفي بكين، يمكن أن يصل عدد القتلى إلى مليون ونصف المليون شخص، مع تضرر 3.3 مليون آخرين، وفي بيونغ يانغ قد يتجاوز عدد الضحايا 1.3 مليون بالإضافة إلى 1.1 مليون جريح.
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ورجحت "نيوزويك" أن تغطي الكرة النارية الناتجة عن الانفجار مساحة 4.1 كيلومتر مربع، أما المنطقة المتوسطة المتضررة، حيث سيتم تدمير أو حرق المباني السكنية، فستغطي مساحة 175 كيلومترا مربعا.

و "بي 83" (B83 nuclear bomb) هي قنبلة هيدروجينية غير موجهة متغيرة القوة التفجيرية صنعتها الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، ودخلت الخدمة عام 1983.

وتعادل قوتها التفجيرية ما يقارب من 1.2 ميغا طن من "التي إن تي"، أي 75 ضعف القنبلة الذرية "الولد الصغير" التي ألقيت على مدينة هيروشيما في 6 آب 1945، والتي كانت تعادل 16 كيلو طن من "التي إن تي"، و"بي 83" هي أقوى القنابل النووية في ترسانة الولايات المتحدة منذ 25 تشرين الاول 2011 بعد خروج قنبلة "بي 53" من الخدمة. (روسيا اليوم)
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