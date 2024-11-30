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عربي-دولي

السفير الإيراني في سوريا: ارتباط واضح بين هجمات المسلحين وخسارة إسرائيل في لبنان

Lebanon 24
30-11-2024 | 15:37
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صرح السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري أن هناك علاقة واضحة بين تصاعد هجمات المسلحين في سوريا والتطورات الأخيرة في لبنان.

وأشار أكبري إلى أن المعدات العسكرية المتطورة التي يستخدمها المسلحون تكشف عن دعم خارجي واضح، بما في ذلك دول أوروبية وأطراف أخرى.
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