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عربي-دولي

روسيا شنّت 9 غارات جوية على إدلب

Lebanon 24
30-11-2024 | 15:52
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، قضى على ما لا يقل عن 300 مسلح خلال اليوم الأخير.
 
وقال إغناسيوك: "يتصدى الجيش العربي السوري للهجمات الإرهابية بمساعدة القوات الجوية الروسية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات بالصواريخ والقذائف على مراكز تجمع المسلحين ونقاط التحكم والمستودعات ومواقع المدفعية. وتم القضاء على أكثر من 300 مسلح".
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وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عملية التصدي للعدوان مستمرة.
 
وكان قد أفاد "المرصد السوري"، مساء اليوم السبت، بأن "الطيران الحربي الروسي شن 9 غارات جوية على إدلب وريفها".

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "قواتنا الجوية استهدفت الفصائل المسلحة دعمًا للجيش السوري".

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