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عربي-دولي

رغم تاريخه القضائي.. ترامب يعيّن والد صهره سفيرًا لدى فرنسا

Lebanon 24
30-11-2024 | 15:59
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اختار تشارلز كوشنر، والد صهره غاريد كوشنر، ليكون سفير الولايات المتحدة المقبل لدى فرنسا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" معلنا اختياره: "تشارلز كوشنر قائد أعمال هائل، وفاعل خير، وصانع صفقات، وسيكون مدافعا قويا عن بلدنا ومصالحه".
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وعفا ترامب عن كوشنر في عام 2020 بعد أن قضى عقوبة السجن إثر إدانته بتهم فيدرالية.

هذا وقال دونالد ترامب في وقت سابق، خلال الحملة الانتخابية إنه على عكس فترته الرئاسية الأولى، لن يعين أبناءه في مناصب بالإدارة الجديدة.

وبدأ دونالد ترامب وفريقه الانتقالي الإعداد لتسلم السلطة واختيار أعضاء إدارته المقبلة، حيث اختار مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتكون كبير موظفي البيت الأبيض، كأول امرأة في تاريخ أميركا تتولى هذا المنصب. (روسيا اليوم)
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