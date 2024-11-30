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عربي-دولي

إضاءة الجسر الرئيسي في عاصمة الجبل الأسود بألوان علم فلسطين

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:23
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أضاءت عاصمة جبل الأسود بودغوريتسا، جسرها الرئيسي الذي يربط بين طرفي المدينة، بألوان علم فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

كذلك، نظمت سفارة دولة فلسطين في الجبل الأسود، بالتعاون مع 32 فنانا بين رسّام ونحّات، معرضا فنيا تحت عنوان "فلسطين في عيون الجبل الأسود".
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وأشاد سفير دولة فلسطين لدى الجبل الأسود ربيع الحنتولي، بالعدد الكبير من الفنانين الذين شاركوا في إعداد وتنظيم هذه الفعالية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال في كلمته خلال افتتاح المعرض، إن يوم التضامن يحل هذا العام والشعب الفلسطيني يمر بمعاناة غير مسبوقة، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقه في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضاف الحنتولي أن "آلامنا تزداد حدة هذا العام لأن الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق"، وأضاف: "مع ذلك، لا ينبغي لهذا السلوك الإسرائيلي أن يفاجئ أحدا، لأنه نتيجة لـ76 عاما من الانتهاكات المستمرة لحقوقنا وللقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال، والتي واكبها إفلات كامل من المساءلة والعقاب بشكل مخزي".

وأكد أنه حان الوقت لوضع حد لهذا الإفلات من العقاب وتقديم الجناة الإسرائيليين إلى العدالة، مطالبا جميع الدول باتخاذ إجراءات عملية دفاعا عن القيم الإنسانية والعمل على وقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأضاف: "لقد أدركت معظم الشعوب أنها لا تستطيع الصمت أو اللامبالاة، لأن ما يحدث في فلسطين لا يعني الشعب الفلسطيني فقط، بل يهدد الإنسانية جمعاء".

وأعرب الحنتولي عن تقديره لشعب الجبل الأسود الذي خرج في تظاهرات عدة مرات ليدين الجرائم الإسرائيلية وليدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وأكد أن ما قام به الفنانون في الجبل الأسود من لوحات قيّمة كعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني، هو دليل على أن الإنسانية قادرة على هزيمة الطغيان، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر لحقوقه وللإنسانية جمعاء.
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