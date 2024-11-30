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عربي-دولي
هل لواشنطن علاقة بهجوم حلب؟
Lebanon 24
30-11-2024
|
23:58
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نفى مجلس الأمن القومي الأميركي اليوم الأحد، علاقة واشنطن بهجوم حلب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا عن كثب وكانت على اتصال خلال الـ48 ساعة الماضية بالعواصم الإقليمية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت "إن رفض نظام الأسد المستمر للمشاركة في العملية السياسية الموضحة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، واعتماده على روسيا وإيران، خلق الظروف التي تتكشف الآن، بما في ذلك انهيار خطوط نظام الأسد في شمال غرب سوريا"، مشددا في الوقت نفسه، على أنه "لا علاقة للولايات المتحدة بهذا الهجوم، الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة مصنفة إرهابية".
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وأكد سافيت أن "الولايات المتحدة، تحث مع شركائها وحلفائها، على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات، وبدء عملية سياسية جادة وموثوقة يمكن أن تنهي هذه الحرب الأهلية مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تسوية سياسية تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وشدد المتحدث على أن "بلاده ستواصل أيضا الدفاع عن الأفراد والمواقع العسكرية الأميركية وحمايتها بشكل كامل، والتي تظل ضرورية لضمان عدم عودة داعش مرة أخرى في سوريا".
وكانت جماعات مسلحة وعلى رأسها "جبهة تحرير الشام" شنت هجوما كبيرا على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في بيان السبت، أن التصدي للهجوم الإرهابي قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب. (روسيا اليوم)
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