رئيس وزراء هذه الدولة يتعرّض لحادث مروري.. هل أصيب بأي ضرر؟

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تعرضت سيارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، لحادث مروري في محافظة توتوري بمنطقة تشوغوكو جنوب جزيرة هونشو اليابانية، وفق ما أفادت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية.وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن السيارة التي كانت تقل رئيس الوزراء اصطدمت بسيارة أمن كانت تسير أمامها، لكن إيشيبا لم يصب بأذى، وفقط أدى الحادث إلى توقف الموكب لفترة قصيرة، ثم استأنفت السيارات بعد ذلك سيرها وفقا للمخطط المحدد.يشار إلى أن شيغيرو إيشيبا يشغل منصب رئيس الوزراء الخامس والستين لليابان ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ عام 2024. (روسيا اليوم)