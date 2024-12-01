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عربي-دولي
ترامب يوجه ضربة لهانتر بايدن.. أدرجه على "قائمة الأعداء"
Lebanon 24
01-12-2024
|
00:48
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يعتبر فريق الدفاع عن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يشكل تهديداً مباشراً لموكلهم، مشيرين إلى أن ترامب قد أدرج هانتر ضمن "قائمة الأعداء".
وبحسب تقرير صحيفة واشنطن بوست، هذه المخاوف وردت في تقرير قدّمه محامو هانتر بايدن، السبت، والذي أكد أن الفترة التي تسبق تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني 2025 تشهد تضاؤلاً في إمكانية عفو الرئيس الحالي عن نجله.
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وبدأ فريق الدفاع عن هانتر بايدن حملة دفاعية شرسة في المجال العام، مؤكداً أن الاتهامات الجنائية الموجهة إليه، والمتعلقة بالتهرب الضريبي وانتهاكات تتعلق بالأسلحة، تفتقر إلى الأسس القانونية.
وجاء في التقرير: "لا شك أن احتمال قيام ترامب بالانتقام من أعضاء فريق المستشار الخاص ديفيد فايس إذا لم يتخذوا موقفاً أقوى ضد هانتر سيجبرهم على مواصلة الضغط عليه".
وفي حين أعلن الرئيس الحالي جو بايدن، أنه لا يعتزم منح العفو لابنه، أشار ترامب قبل الانتخابات إلى احتمال إصدار عفو عن هانتر في حال فوزه، لكنه لم يحدد شروطاً أو سياقاً لذلك.
ويواجه هانتر بايدن عدة اتهامات، من بينها التهرب الضريبي وقضايا تتعلق بانتهاكات مرتبطة بالأسلحة، حيث ينفي بشكل قاطع ارتكابه لأي مخالفة. وتشمل التحقيقات أيضاً مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني بهدف التأثير على الحكومة الأميركية عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس. (سكاي نيوز)
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