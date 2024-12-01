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عربي-دولي

فصائل المعارضة السورية تعلن السيطرة عليه.. ما أهمية مطار حلب؟

Lebanon 24
01-12-2024 | 01:02
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أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد.
وقال المتحدث باسم  ما يعرف بـ " قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا" حسن عبدالغني، بتغريدة على حسابه في إكس "سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي"، الواقع شرق المدينة مباشرة.
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وهذه المرة الأولى التي تسيطر فيها فصائل المعارضة على مطار مدني دولي، منذ اندلاع في سوريا عام 2011. فما أهمية مطار حلب الدولي؟
على مدى التاريخ، عدّ مطار حلب الدولي الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي.

وتتجاوز مساحة أرض المطار ثلاثة كيلومترات مربعة. فيما يعود تاريخ إنشائه إلى خمسينيات القرن الماضي. إلا أنه شهد عدة تحديثات منذ التأسيس حتى قبيل اندلاع الحرب.

كما يعتبر مركزا مهما للنقل الجوي في سوريا، إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية.

أما فيما يتعلق بالرحلات، فتنطلق من هذا المطار الدولي منذ سنوات بنوعيها داخلية وخارجية، حيث يحتوي على مدرج واحد رئيسي لاستقبال المسافرين والشحن الجوي.

إلى ذلك، تأتي خطورة سيطرة الفصائل على المطار من أنه فعلياً إنجاز عسكري لم يحدث رغم 14 عاما من الحرب. (العربية)
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