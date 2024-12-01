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الجيش السوري يحصن حماة.. وحلب باتت خارج سيطرته تماماً

Lebanon 24
01-12-2024 | 04:34
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن عدم صحة دخول الفصائل المسلحة لمدينة حماة، مؤكدا أن قوات الجيش السوري أقامت حزاما لحماية المدينة معززة بقوات كبيرة، فيما أعلن أن مدينة حلب باتت خارج سيطرة الجيش السوري تماما، بالتزامن مع شنّ الطيران السوري غارات على ريفي حلب وإدلب.
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وأعلنت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها قطع جزء من طريق حلب-حماة (M5) بعد السيطرة عليه بشكل كامل.

وأشارت في بيان إلى أنها سيطرت على بلدة خناصر في ريف حلب، وأوتستراد خناصر - حلب، لافتة إلى أن "التقدم لا يزال مستمراً".

كما زعمت أيضا أنها سيطرت على الأكاديمية العسكرية ومنطقة الشيخ نجار في حلب، فضلا عن المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي وكلية المدفعية في الراموية داخل المدينة.
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