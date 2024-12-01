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عربي-دولي

بعد التطورات الأخيرة.. الأردن يعلن دعمه لاستقرار سوريا

Lebanon 24
01-12-2024 | 09:21
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اعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في بيان للديوان الملكي عن دعم المملكة استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وجاء في البيان: " أن الملك ورئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بحثا خلال اتصال هاتفي، الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا. وأكد الملك في الاتصال "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها".
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ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، موقف المملكة في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، بسام الصباغ، الأحد، بحث خلاله "تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصا في محافظتي حلب وإدلب".

وأكد الصفدي في بيان على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها ويخلصها من الإرهاب". (الحرة)
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