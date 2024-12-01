"شديد الخطورة".. القبض على تشكيل عصابي بتجارة المخدرات والأسلحة في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي "شديد الخطورة" من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



ووردت معلومات، أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بمشاركة قطاع الأمن العام اعتزام تشكيل عصابي يضم عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بمطروح بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها.

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وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الكمائن اللازمة وضبطهما.



وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بحوزتهما 15 سلاحا ناريا من بينها 10 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وطبنجة، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.



كما ضبط بحوزة التشكيل العصابي كمية من مخدر الحشيش من بينها 50 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه.(روسيا السوم)