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ارتفاع حصيلة هجوم الفصائل المسلحة في شمال سوريا

Lebanon 24
01-12-2024 | 14:27
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم الفصائل المسلحة في شمال سوريا.

وقال المرصد إن الهجوم خلف مقتل 412 شخصا على الأقل، بينهم 61 مدنيا.


وأوضح أن الهجوم أسفر عن 214 قتيلا في صفوف الفصائل و137 قتيلا في صفوف القوات السورية والمقاتلين الموالين لها و61 قتيلا مدنيا، بينهم 17 سقطوا الأحد.
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وكشف المرصد، على حسابه الرسمي في فيسبوك، أن هناك غارات روسية مكثفة على مدينة حلب، وأحدها أدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم 8 مدنيين.

وتابع: "الغارات الروسية كانت أيضا مكثفة على مدينة إدلب ريف حماة الشمالي والجنوبي".


ماذا يحدث في سوريا؟

اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
في أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو الفصائل المسلحة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور.
قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المسلحة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.
قال الجيش السوري، الأحد، إنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات التي اجتاحتها التنظيمات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، على أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة"، مضيفا "الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم". (سكاي نيوز)
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