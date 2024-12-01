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بالفيديو: وزير الخارجية الإيراني يتناول العشاء في أحد مطاعم دمشق

Lebanon 24
01-12-2024 | 15:33
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نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الأحد، مقطع فيديو وثق وزير الخارجية عباس عراقجي يتناول العشاء في أحد مطاعم العاصمة السورية دمشق.

 
وقالت الوكالة الرسمية "إرنا" إن الوزير تناول العشاء مع المواطنين السوريين.
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ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إلى العاصمة السورية دمشق لبحث آخر التطورات العسكرية التي تشهدها سوريا مؤخرا.

وقال عراقجي في طهران قبل توجهه إلى سوريا: "سنذهب إلى دمشق للتعويض عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي قدمته سوريا خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس لنثبت أن الشعب الإيراني لن ينسى أصدقاء الأوقات الصعبة".
 
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وأضاف ردا على سؤال حول رسالة الزیارة إلى سوريا في هذه الظروف الخاصة: "إن الزيارة تثبت أن إيران سترفض أي تغيير في الحدود، والتدخل والاحتلال الأجنبي، وانتشار الإرهاب، واستخدام العنف ضد الحكومات الوطنية والعدوان على الشعوب".

وخلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد مساء الأحد، نقل عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف طهران الثابت إلى جانب سوريا في محاربتها للإرهاب واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك.

ونوه بأن سوريا واجهت سابقا ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه.

وجدد عراقجي التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها. (روسيا اليوم)
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