إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا

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تشير بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى صدور الإنذار بوجود خطر الهجوم الجوي في معظم المناطق الأوكرانية، مساء الأحد.وصدر الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف في وقت متأخر من المساء.وقبل ذلك صدرت الإنذارات في مقاطعات سومي وتشيرنيغوف وبولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وكيروفوغراد.وبفارق زمني قصير دوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيركاسي وأوديسا وخاركوف وفينيتسا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور. (روسيا اليوم)