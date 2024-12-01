بلينكن بحث مع فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد في سوريا

Advertisement

تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا.وناقش بلينكن ووزير الخارجية التركي الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى.كما ناقشا الجهود الإنسانية الجارية في غزة والحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.