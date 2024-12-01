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عربي-دولي

بلينكن بحث مع فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد في سوريا

Lebanon 24
01-12-2024 | 18:09
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تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا.

وناقش بلينكن ووزير الخارجية التركي الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى.
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كما ناقشا الجهود الإنسانية الجارية في غزة والحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
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