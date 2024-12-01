الجيش الروسي يسيطر على بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في دونيتسك

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أعلن الجيش الروسي، أمس الأحد، سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ومواصلة تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية.تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن "الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة في بيان لها: "تمكنت وحدات مجموعة الجنوب الروسية، نتيجة العمليات الهجومية النشطة، من تحرير قرية إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في هذه المعارك نحو 380 عسكريا.وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى القوات الروسية استهدفت التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وأنه تم صد 11 هجوما مضادا أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريا.وأمس الأحد أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا، والتي سيطرت فيها القوات الأوكرانية على مساحة لا بأس بها من الأراضي.وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي"، مشيرا إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 255 عسكريا". (سكاي نيوز)