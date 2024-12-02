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عربي-دولي

نقل مكان محاكمة نتنياهو بسبب "معلومات حساسة"

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:40
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أوصى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بنقل جلسة إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتبارات أمنية "حساسة"، تهدف إلى ضمان حماية رئيس الوزراء في ظل أجواء سياسية مشحونة.
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كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصية تستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعتها، مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه المعلومات ودلالاتها الأمنية.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب رئيس الوزراء أو الجهات القضائية بشأن القرار المحتمل لنقل الجلسة. (سكاي نيوز)
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