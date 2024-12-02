الاستخبارات الهنغارية تتحرى تعرض خط أنابيب "دروجبا" لعمل إرهابي

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أفادت صحيفة "ماغيار نيمزيت" نقلا عن مصادر بأن أجهزة الاستخبارات الهنغارية تدرس احتمال وقوع هجوم إرهابي على جزء من خط أنابيب النفط "دروجبا" الذي يمر عبر أراضي البلاد.جاء ذلك عقب تلقي الأجهزة الهنغارية إشارة من الاستخبارات السلوفاكية عقب حالة الطوارئ التي وقعت في بولندا، حيث قال وزير خارجية سلوفاكيا ماتوس شوتاي إزتوك إن هناك عصابة منظمة في هنغاريا أيضا يمكن أن تكون بصدد دراسة المنطقة الواقعة في منطقة خط أنابيب النفط "دروجبا"، وقد سجلت أجهزة الاستخبارات السلوفاكية بالفعل مثل هذا النشاط.وقال بيان أجهزة الاستخبارات الهنغارية: "للأسف، كان من الضروري أخذ البيان السلوفاكي على محمل الجد، واستنادا للبيانات المتاحة، تسعى أجهزة الاستخبارات الهنغارية بمساعدة مركز مكافحة الإرهاب وأجهزة الأمن الوطني للكشف عن هوية الجناة وأماكن تواجدهم، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة".وكانت خدمة الإطفاء الحكومية في بولندا قد ذكرت في وقت سابق أن هناك تسربا من خط أنابيب النفط "دروجبا" في منقطة بنيفو بمحافظة بولندا الكبرى، ولم يكن هناك خطر نشوب حريق أو انفجار متعلق بالحادث. وقام المشغل بإيقاف تشغيل إحدى محطات الضخ. وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية بعد ذلك إنها مستمرة في إمداد مصفاتها في شفيدت بألمانيا، على الرغم من التسرب.