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كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الاثنين، عن العمل على خطط للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمة للمسؤول الفلسطيني في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تستضيفه العاصمة المصرية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نعد خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة وبناء اقتصادها".وأشار إلى العمل على وضع خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية.وبشأن الواقع الفلسطيني، أكد أنه يجب تنفيذ القرارات الأممية لوقف العدوان وإدخال المساعداتوأضاف: "نتطلع لتعهدات تعالج المطالبات الإنسانية الإغاثية العاجل دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومستقبله".وتابع: "على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف مساعي تقويض أونروا، يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها".(الاناضول)