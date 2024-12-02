بسبب أميركا.. تعثر تجارة النفط بين إيران والصين

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اتسعت العقوبات الأميركية المفروضة على ناقلات النفط الإيراني، ما عطل آلية غير مشروعة حيوية لهذه التجارة، وأسفر عن تباطؤ وصول النفط من إيران -البلد العضو في منظمة أوبك- إلى الصين، أكبر عملائها وأكثرهم أهمية.ويتضمن نقل النفط الإيراني إلى الصين عادة مرحلتين، تتمثل الأولي في انطلاق ناقلات خاضعة للعقوبات أو مملوكة لإيران من الموانئ النفطية الإيرانية، وتتوجه إلى نقطة وسطى في جنوب شرق آسيا، غالباً بالقرب من ماليزيا. وعند هذه النقطة، تُنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تُكمل الرحلة إلى الصين.رغم ذلك، طالت العقوبات عدداً من الناقلات التي كانت تُستخدم سابقاً لنقل الشحنات إلى الصين، ما دفع بعض شركات التشغيل إلى الانسحاب من هذا الجزء. وعلى إثر ذلك، انخفض عدد الناقلات المتاحة التي تمر عبر هذا المسار، بحسب بيانات تتبع السفن جمعتها بلومبرغ وشهادات أشخاص على دراية بالأمر، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.أسفر ذلك عن هبوط إمدادات النفط الإيراني وارتفاع أسعاره بالنسبة للمصافي غير الحكومية في الصين، التي تستحوذ على حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني. ودفع هذا الوضع شركات التكرير الصينية إلى البحث عن مصادر بديلة للإمداد في أفريقيا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، حيث اشترت شحنات نفط لم يبع خلال جولات تداول سابقة. (بلومبيرغ)