هل دخلت قوات الحشد الشعبي إلى سوريا؟

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نفت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الإثنين، دخول قواتها إلى سوريا، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية في وقت سابق من اليوم ذاته.وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: "أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الفياض على أن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق".وأضاف أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات".وأشار إلى أن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي". (سكاي نيوز)