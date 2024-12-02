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بوتين وبزشكيان بحثا الأوضاع في سوريا

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:54
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، الوضع في سوريا، وأهمية تنسيق الجهود في إطار "صيغة أستانا".

وقال الكرملين في بيان، إنه "بمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".
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وأوضح البيان أنه تم "التركيز بشكل رئيسي على الوضع المتفاقم في سوريا. ويجري تقييم العدوان واسع النطاق الذي تقوم به الجماعات والعصابات الإرهابية على أنه يهدف إلى تقويض سيادة الدولة السورية واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف أن خلال المحادثة تم "الإعراب عن الدعم غير المشروط للإجراءات التي تتخذها السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية للبلاد، وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا". (سكاي نيوز)
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