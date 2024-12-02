عن "وقف إطلاق النار".. إليكم ما أعلنه البنتاغون

Advertisement

وتابع: "ليس لدينا قوات أميركية على الأرض في لبنان تشارك في عملية مراقبة وقف إطلاق النار، وتركيزنا على حصول الجيش اللبناني على التدريب و القدرات لتوفير المعلومات الاستخباراتية".وقال إنه "سيجري العمل بالتعاون مع السفارة الأميركية في لبنان والجيشين الإسرائيلي و اللبناني، بالإضافة لفرنسا، لصالح التأكد من قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن في الجنوب".وفي سياق آخر، دعا الأطراف المتنازعة في سوريا لخفض التصعيد المستمر، بعد شن فصائل معارضة مدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، هجوماً مزدوجاً على قوات النظام السوري، مؤكداً أنّ "لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا"، مشيراً إلى أن قوات أميركية في المنطقة تعرضت لهجوم صاروخي لكنه لم يوقع أي إصابات.وقال رايدر "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا وقواتنا في المنطقة، لا سيما التي تعمل في سوريا؛ لضمانة هزيمة تنظيم داعش"، مضيفاً "ليس هناك أي تغيير في انتشار قواتنا في شمال شرق سوريا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".وأكد رايدر أن وزارته على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية ، مشيراً إلى أنها "شريك رئيسي في مهمة هزيمة داعش"، متابعاً "لن أتحدث عن عملياتها المستقبلية المحتملة". (الحرة)