الرئيس الإسرائيلي: هذا الإدعاء خاطئ ومنفصل عن الواقع

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أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، اليوم الإثنين، تصريحات الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، قائلاً "نرفض المؤامرات الدموية ضدنا، بما في ذلك ادعاءات الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، وهي أكاذيب كاملة - جنود الجيش الإسرائيلي لا يقتلون، ولا ينفذون تطهيرا عرقيا".وأضاف أن "الادعاء بأن جنود الجيش يرتكبون أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي ليس فقط خاطئا ومنفصلا تماما عن الواقع، ولكنه يضر أيضا بجنودنا وقادتنا، وبالجهود الأمنية والسياسية لإسرائيل في أوقات الحرب، إنني أدين وأرفض تماما". (روسيا اليوم)