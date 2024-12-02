الجنائية الدولية تندد بالهجوم بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

دانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني أمس الإثنين، الضغوط والتهديدات التي تواجهها المحكمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع المحكمة "كما لو كانت منظمة إرهابية".

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وفي خطاب ألقته خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، شددت أكاني وفقا لما نقلته وكالة إفي، على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لمسؤولي المحكمة، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.





وقالت أكاني بحسب إفي: "لن نرضخ للتدابير القسرية أو التهديدات أو التخريب. المحكمة ستواصل السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن كرامة وحقوق ضحايا الفظائع دون خوف أو محاباة".



وأشارت أكاني إلى أن المحكمة اجتذبت اهتماما سياسيا متزايدا خلال العامين الماضيين. كما استنكرت "الجهود لتسييس المحكمة"، ونددت بـ"التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية قاسية، التي تشمل إجراءات أميركية". (سكاي نيوز)