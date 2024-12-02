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عربي-دولي

احتجاجات بجورجيا رفضا لوقف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
02-12-2024 | 23:46
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خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مسيرات مؤيدة لأوروبا الإثنين، احتجاجا على قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي العاصمة تبليسي، استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن.
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وحاول افراد الأمن إبعاد الحشود عن مبنى البرلمان.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين ، افادت وكالة أنباء "إنتربريس" بأن العديد من المدارس والجامعات علقت عملياتها إلى أجل غير مسمى لإظهار التضامن مع المتظاهرين.

وتوقعت وزارة الداخلية مزيدا من الاحتجاجات كما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اعتقال في الأيام القليلة الماضية. (سكاي نيوز)
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