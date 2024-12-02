ولي العهد السعودي وماكرون ناقشا الوضع الإقليمي وجهود وقف التصعيد في سوريا (فيديو)

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الوضع الإقليمي، إلى جانب جهود وقف التصعيد الدائر في سوريا طبقاً لما ذكره قصر الإليزيه.

⁧ ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس الفرنسي #ماكرون يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين #السعودية و #فرنسا



⁧ #ماكرون_في_الرياض pic.twitter.com/iJqL1T3OVV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 2, 2024 Advertisement

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية مدة 3 أيام في إطار "زيارة دولة" التي تعد الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، فيما عقد ولي العهد السعودي وماكرون لقاءً موسعاً وثنائياً، إذ جرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التنسيقية لتعزيزها، يؤكد بيان صادر عن الإليزيه أن أولوية الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي اللذين اجتمعا في الرياض تتمثل في وقف إطلاق النار دون تأخير في غزة.



وأوضح البيان أيضاً أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي أكدا مواصلة الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان طبقاً لـ الإليزيه الذي ذكر أنهما يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان.



إلى ذلك، شهد ولي العهد والرئيس الفرنسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية ومن الجانب الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.(العربية)



