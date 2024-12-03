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عربي-دولي

كسر للعدالة.. انتقادات حادة لبايدن من مشرعين بسبب عفوه عن نجله

Lebanon 24
03-12-2024 | 01:33
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انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون الرئيس بايدن لقراره العفو عن ابنه هانتر، واصفا هذه الخطوة بأنها إساءة استخدام لنظام العدالة.

وقال جونسون "أصر الرئيس بايدن عدة مرات على أنه لن يعفو أبدا عن ابنه بسبب جرائمه الخطيرة لكن الليلة الماضية منح فجأة "عفوا كاملا وغير مشروط" عن جميع الجرائم التي ارتكبها هانتر لأكثر من عقد من الزمان!" لقد تضررت الثقة في نظام العدالة لدينا بشكل لا يمكن إصلاحه تقريبا بسبب بايدن وإساءة استخدامه له"، داعيا إلى ضرورة إجراء عملية إصلاح حقيقي في عهد ترامب.
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"9 تهم ضريبية و3 جنائية"
وقال بايدن مرارا إنه لن يعفو عن ابنه، الذي أقر بأنه مذنب في تسع تهم ضريبية اتحادية وأدين بثلاث تهم جنائية. ولكن في ليلة الأحد أصدر "عفوا كاملا وغير مشروط" لابنه هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، الذي كان من المقرر أن يواجه الحكم يوم الأربعاء.
وينضم جونسون إلى عدد كبير من المشرعين الذين تفاعلوا مع العفو، بما في ذلك جيمس كومر وجيم جوردان وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس.

وكتب سكاليز على X: "لقد كذبت في كل خطوة هذه الإدارة وعائلة بايدن الفاسدة". "هذا هو الأحدث في مخطط التستر الطويل. إنهم لا يلعبون أبدا بنفس القواعد التي يفرضونها على أي شخص آخر.. أمر مشين."

"محاولة لكسري"
وأدين هانتر بايدن في يونيو في قضية اتحادية بثلاث تهم جنائية بسبب شرائه وحيازته مسدسا في عام 2018، مما ينتهك القانون عن طريق إخفاء تعاطي المخدرات. وأقر بأنه مذنب في سبتمبر في تسع تهم ضريبية اتحادية، متجنبا المحاكمة.


وقال بايدن في بيان يوم الأحد: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع قضايا هانتر الوصول إلى أي استنتاج آخر غير أنه تم اختياره فقط لأنه ابني - وهذا خطأ".

وأضاف: "كان هناك جهد لكسر هانتر - الذي كان رصينا لمدة خمس سنوات ونصف، حتى في مواجهة الهجمات التي لا هوادة فيها والملاحقة الانتقائية". "وفي محاولة كسر هانتر، حاولوا كسري ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيتوقف هنا." وهذا يكفي". (العربية)
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