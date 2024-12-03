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عربي-دولي
مصدر سوري: الطيران السوري الروسي يقضي على عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب
Lebanon 24
03-12-2024
|
03:38
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أعلن مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قضى على عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب.
وقال المصدر العسكري إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ودمر آلياتهم وأسلحتهم.
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وذكرت مصادر عسكرية أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين القوات السورية ومقاتلي هيئة "تحرير الشام" في قرى ريف حماة الشمالي.
كما تصدات وحدات من الجيش السوري لهجوم شنه "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسـد" (قوات سوريا الديمقراطية) على بعض القرى بريف دير الزور الشمالي.
وشنت تنظيمات إرهابية مسلحة 29 من شهر تشرين الثاني الماضي هجوما كبيرا على قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي. (روسيا اليوم)
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