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إقتصاد
دولة تشهد موجة إفلاسات غير مسبوقة منذ التسعينيات.. ما هي؟
Lebanon 24
03-12-2024
|
03:52
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تتوقع مؤسسة كريديت سيف آي سفريج السويدية للاستعلام الائتماني، وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في التسعينيات.
ونقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن هنريك جاكوبسون الرئيس التنفيذي للمؤسسة في بيان الاثنين: "منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64 بالمئة عن العام قبل الماضي".
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وبحسب مؤسسة الاستعلام الائتماني، فإن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس. واصفة هذا الاتجاه بأنه "قنبلة موقوتة".
وقالت كريديت سيف إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال، بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن. (سكاي نيوز)
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