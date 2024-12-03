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على بعد 7 كيلومترات..الفصائل المسلحة على مشارف مدينة حماة

Lebanon 24
03-12-2024 | 04:50
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة في سوريا اقتربت من مشارف مدينة حماة وباتت على بعد 7 كيلومترات من قلب المدينة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لقناة "سكاي نيوز عربية" إن هناك تقدما لهيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها في حماة رغم الغارات الجوية المكثفة التي تتعرض لها.
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وأوضح أن المنطقة القريبة من مدينة حماة شهدت الاشتباكات الأعنف والقوة النارية الأكبر منذ 27 من الشهر الماضي.

وبيّن مدير المرصد أن الفصائل المسلحة تستخدم راجمات الصواريخ في عملياتها العسكرية ما يشير إلى وجودها على مشارف مدينة حماة.

وأردف أن الهيئة والفصائل المسلحة على بعد 7 كيلومترات من مدينة حماة وتركز الآن على جبل زين العابدين الذي يشرف على مدينة حماة وريف حماة الشمالي، وتستخدم المسيرات في هجماتها على نطاق واسع.

وأضاف عبد الرحمن أن الهدف من السيطرة على حماة إحباط محاولات قوات الجيش السوري لاستعادة السيطرة على حلب وأريافها الشرقية.

كما أكد أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة دخلوا للخط الثاني في مناطق ريف حماة الشمالي ولا تزال الاشتباكات مستمرة، حيث تريد الفصائل المسلحة السيطرة على مدينة حماة لكنها قد لا تتقدم إلى حمص.

وأشار عبد الرحمن إلى أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على مدن وبلدات طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعرداس ووصلت إلى نحو 7 كيلومترات من أطراف مدينة حماة الشمالية.

كما لفت إلى وجود قرى دخلت إليها الهيئة دون قتال في ريف حماة الشمالي الغربي مثل سهل الغاب حيث لم يكن هناك تواجد لقوات الجيش السوري.

وأكد أن قصف هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة على مدينة حماة تسبب في مقتل 8 أشخاص منهم طفلان.(سكاي نيوز)




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