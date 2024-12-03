وزارة إيلون ماسك: الهجرة غير الشرعية تهدر 150.7 مليار دولار

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وتضمنت التغريدة، التي أعاد نشرها ماسك، أرقاما أخرى للمقارنة بالرقم 150.7 مليار دولار الذي تحمله دافع الضرائب الأميركي، حيث ذكرت الوزارة في تقريرها أن تكلفة الحرب العالمية الأولى بلغت 334 مليار دولار، وبرنامج "أبوللو" للفضاء كلف 257 مليار دولار، ومشروع "مانهاتن" لإنتاج الأسلحة النووية أثناء الحرب العالمية الثانية 30 مليار دولار، وقناة بنما 15.2 مليار دولار، وسد "هوفر" 1 مليار دولار. (روسيا اليوم)