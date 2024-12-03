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إقتصاد

المركزي الأوروبي: رسوم ترامب تُهدّد نمو اقتصاد منطقة اليورو

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:24
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صرّح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني، أن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول منطقة اليورو.
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وأضاف سيبولوني أن هذه الرسوم ستضعف الاقتصاد من خلال تقليل الاستهلاك، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. (سكاي نيوز)

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