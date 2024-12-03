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عربي-دولي

بعد توقفها لتسع سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين مشهد الإيرانية والدمام السعودية

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:48
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 أفادت وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية" باستئناف شركة الخطوط الجوية الإيرانية اليوم الرحلات بين مشهد في شمال شرق البلاد والدمام في السعودية بعد توقفها لتسع سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز"عن الوكالة الايرانية قولها أن “نائبا من السفارة الإيرانية وممثل الخطوط الجوية الإيرانية وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية رحبوا بالركاب القادمين إلى الدمام وأكدوا  ضرورة تسهيل حركة الأفراد بين البلدين”.
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