حارسه الشخصيّ نُقِلَ إلى المستشفى... إصابة محافظ في مصر بصعقة كهربائيّة

تعرّض محافظ بورسعيد في مصر محب حبشي وحارسه الشخصي علاء المحمدي لصعقة كهربائية، وذلك أثناء تفقدهما موقع الحريق الذي شبّ في مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.



وتم نقل الحارس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين عاد المحافظ إلى مكتبه لمتابعة أعماله والإطمئنان على سلامة الطالبات. (روسيا اليوم)

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